Presidente Trump convida líderes partidários para debater situação política

Encontro pretende explorar caminhos para a reabertura do Governo

De acordo com a VOA, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou líderes do Congresso do país para uma reunião bipartidária sobre segurança de fronteira na Casa Branca, nesta quarta-feira, 2, no momento em que a paralisação parcial do Governo do país entra na segunda semana.

A paralisação decorre da exigência de Trump de 5 mil milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira com o México.

O convite de Trump, que foi descrito por fontes parlamentares como um “briefing” e não uma negociação, foi enviado a dois principais líderes partidários no Senado e na Câmara dos Deputados.

Desconhece-se, por agora, se o encontro terá lugar.

O Congresso americano vai voltar a funcionar rapidamente hoje para marcar o último dia do controlo do Partido Republicano das duas Casas, sem sinal de um plano para reabrir o Governo, situação que afeta 800 mil trabalhadores.

Na quinta-feira, quando democratas assumirem o controlo sobre a Casa dos Representantes, eles pretendem aprovar um pacote em duas partes de gastos destinado a encerrar a paralisação.

Os projectos no entanto não deverão ser aprovados pelo Senado que continua a ser controlado pelos republicanos.

O Governo está encerrado parcialmente desde 22 de Dezembro depois do Presidente ter recusado uma proposta feita por republicanos para aprovar fundos do Governo e manter o Governo aberto.