Presidente da República exonera governadores

O Presidente da República, João Lourenço, exonerou, hoje, os governadores provinciais de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, do Cuanza Norte, José Maria Ferraz dos Santos, e do Cuanza Sul, Eusébio Teixeira de Brito.

De acordo com Angop, em Decretos Presidenciais, o Titular do Poder Executivo nomeou, em substituição, Sérgio Luther Rescova Joaquim, para governador de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, para governador do Cuanza Norte, e Job Pedro Castelo Capapinha, para governador do Cuanza Sul.

Em outro Decreto, deu por findas as funções de António Paulo Kassoma, Luís Manuel da Fonseca Nunes e Sérgio Luther Rescova Joaquim como membros do Conselho da República.

Designou para membros do Conselho da República Luísa Pedro Francisco Damião (em representação do partido MPLA), José Carlos Manuel de Oliveira Cunha e Suzete Francisco João.