PR exonera ministras das Pescas e Acção Social

O Presidente da República, João Lourenço, exonerou, hoje, Victória Francisco Lopes Cristóvão de Barros Neto, do cargo de ministra das Pescas e do Mar, e Victória Francisco Correia da Conceição, do cargo de ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher.

Em Decreto Presidencial, o Titular do Poder Executivo exonerou, ainda, Maria Antonieta Josefina Sabina Baptista, do cargo de Vice-reitora Interina para a Área Científica e Pós-Graduação da Universidade Agostinho Neto.

Noutros Decretos, o Presidente da República nomeou Maria Antonieta Josefina Sabina Baptista, para o cargo de ministra das Pescas e do Mar; e Faustina Fernandes Inglês de Almeida Alves, para o cargo de ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher.

No quadro das mexidas, João Lourenço exonerou, igualmente, Carlos Alberto Jaime Pinto, do cargo de secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, e em seu lugar nomeou José Carlos Lopes da Silva Bettencourt.