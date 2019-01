Pelo menos 45 mortos em protestos no Sudão

Pelo menos 45 pessoas perderam a vida e mais de mil ficaram feridas desde o início dos protestos no Sudão, a 19 de Dezembro, contra o custo de vida e a crise económica, anunciou ontem a oposição.

De acordo com um comunicado do partido na oposição, Al Umma, islâmico moderado, mais de 2.000 pessoas foram detidas no decurso das manifestações nas duas últimas semanas, com o crescimento do movimento antigovernamental.

Aquela formação política, liderada por Sadeq al Mahdi, qualificou os acontecimentos como “uma violação flagrante dos direitos humanos e das liberdades básicas” dos manifestantes, que foram dispersados com gases lacrimogéneos, cassetetes e até fogo real nalgumas ocasiões.

De acordo com os dados fornecidos pelo Governo a 27 de Dezembro, 19 pessoas morreram, entre as quais alguns membros das forças de segurança, e registaram-se 219 manifestantes feridos, mais 187 militares.

Por seu turno, a organização Human Rights Watch (HRW) pediu ao governo sudanês que envie uma mensagem clara às forças de segurança para que respeitem os direitos dos manifestantes, e não usem força letal contra eles.

Instou ainda, em comunicado, as autoridades a “investigar imediatamente” todos os casos de “tortura, detenções e assassinatos”, para “que os culpados sejam responsabilizados”.