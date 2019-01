“Meu plano é jogar e encher-me de dinheiro” – Durant

A poucos meses de se tornar no agente livre mais apetecível do mercado, o extremo norte-americano Kevin Durant, dos Golden State Warriors, sublinhou o desejo de ganhar o máximo de dinheiro possível no próximo contrato que fizer na Liga profissional de basquetebol norte-americano NBA.

Em 2017, Durant perdeu dinheiro ao trocar os OKC Thunder pelos Warriors, onde viria a sagrar-se campeão da NBA por duas ocasiões.

“Desta vez, vou assegurar-me de que ganho o máximo possível. O meu plano é muito simples: jogar basquetebol e encher-me de dinheiro”, disse, em declarações à NBC Sports.

Nos Golden State Warriors, o atleta poderá firmar um novo contrato de cinco anos com total de 221 milhões de dólares. Se trocar de equipa no mercado, Kevin Durant ficará ‘limitado’ a um contrato de quatro anos e 164 milhões de dólares.