Mais mortes nas estradas. É já o segundo ano em que o número de vítimas mortais sobe

Pelo segundo ano consecutivo, o número de vítimas mortais nas estradas aumentou. Em 2018, pelo menos 512 pessoas perderam a vida nas estradas portuguesas.

O ano de 2018 fica marcado como o ano em que as mortes voltam a subir de forma consecutiva, com 512 vítimas mortais. No ano de 2017 tinha-se já registado um aumento de mortes, com 510 pessoas a perder a vida nas estradas portuguesas.

Para encontrar dois anos seguidos com outra subida do número de mortos na estrada é preciso recuar até 1996, de acordo com os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A jornalista Sara de Melo Rocha dá conta do aumento das mortes nas estradas, nos últimos anos

O Jornal de Notícias realça , esta quarta-feira, que as medidas prometidas pelo Governo para a redução da sinistralidade existem, mas tardam em sair do papel.

O PENSE 2020 – Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária prevê, por exemplo, a redução da velocidade nas localidades, o controlo do uso de telemóveis ao volante e as inspeções obrigatórias para motos, mas as medidas ainda não foram postas em prática.

João Queiroz, presidente da Associação Estrada Mais Segura, lamenta a falta de coragem política do atual e dos anteriores governos. Em declarações ao Jornal de Notícias, João Queiroz afirma que a taxa de cumprimento da estratégia nacional de segurança rodoviária é muito baixa.

José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, é da mesma opinião. José Miguel Trigoso considera que é preciso passar à ação: as campanhas devem ter como objetivo a alteração de comportamentos de peões e condutores e não apenas a sensibilização. A fiscalização deve ser mais eficaz e garantir punições gravosas.