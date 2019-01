Jovem morto por meliantes no bairro Caiezo

Um jovem de 18 anos de idade foi encontrado morto pela Polícia Nacional, na madrugada desta quarta-feira, no bairro Caiezo, província de Malanje.

O jovem, de acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Malanje, Lindo Ngola, foi sequestrado por indivíduos desconhecidos que o mataram a 200 metros da sua residência.

O responsável explicou que o cadáver apresenta sinais de espancamento e ferimentos com objectos contundentes, pelo que as forças policiais estão a trabalhar no sentido de localizar e responsabilizar judicialmente os autores do crime.

Lindo Ngola disse não haver indícios da causa da morte e se trata do segundo caso do género registado em dois meses.

O oficial informou que se registou um ambiente tranquilo relativamente ao cometimento de crimes na passagem de ano.

Embora a taxa de criminalidade na província não seja alto, o SIC continua a trabalhar para combater as práticas ilícitas que concorrem para os casos de homicídios voluntários, violações sexuais, entre outras.

Apontou as ofensas corporais e furtos como sendo os crimes mais comuns em Malanje.