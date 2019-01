Jordan Peele: realizador de “Get Out” está a aceitar candidaturas de argumentos

Monkeypaw Productions é a produtora que Jordan Peele lançou em 2012 e que agora está a receber candidaturas de argumentos para filmes.

Se o teu sonho é fazer algo relacionado com o mundo do cinema ou até mesmo fazer um filme com a tua assinatura, eis a tua oportunidade. Pois Jordan Pelee, realizador de Get Out, está a aceitar candidaturas de argumentos para filmes.

Monkeypaw Productions é a produtora que Jordan Peele lançou em 2012 e que agora está a receber candidaturas de argumentos para filmes. Há um formulário específico no site da produtora que qualquer argumentista ou guionista pode preencher.

Se a equipa da produtora gostar do guião, há uma chance de te contratarem para o pôr em prática. Contudo, o regulamento deixa claro que após a submissão do argumento, este deixa de ser confidencial.

Jordan Peele tornou-se mais conhecido pelo seu filme Get Out, que fez na semana de estreia mais de 100 milhões de dólares e quatro nomeações para os Óscares. Com estreia marcada em Portugal a 14 de março, Us resulta de uma exploração mais profunda de Jordan Peele do género de horror.

O filme fala de uma mãe e um pai que levam os seus filhos para a casa de praia, na Califórnia, esperando aproveitar o tempo com amigos, mas a sua paz transforma-se em tensão e em caos quando alguns visitantes chegam sem serem convidados. Adelaide e Gabe Wilson (Lupita Nyong’o e Winston Duke, ambos de “Black Panther”) protagonizam o casal.