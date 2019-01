Cidadão de 28 anos viola três menores

Um cidadão de 28 anos de idade, acusado de ter abusado sexualmente três menores, em plena via pública, no bairro São Bento, arredores do município do Huambo, foi detido pela Polícia, escreve o Jornal de Angola.

Das três vítimas, uma encontra-se sob cuidados médicos numa unidade sanitária, enquanto as outras recebem tratamento ambulatório, após terem sido observadas por uma equipa médica.

Os dados foram avançados pelo director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional, intendente Martinho Kavita Satito, quando fazia o balanço das micro-operações realizadas na província.

O oficial da polícia informou que as vítimas de abuso sexual recebem o devido acompanhamento médico, além do apoio familiar para ultrapassar esta fase difícil da vida. Durante a operação, foi também detido um indivíduo de 44 anos por ter espancado a esposa até à morte, por motivos passionais. O homicídio ocorreu no interior de uma residência no Kassenda, bairro adjacente à cidade do Huambo.

O intendente Martinho Kavita Satito esclareceu que no período do Natal foram registados 37 crimes e a corporação deteve 32 elementos supostamente autores dos crimes de homicídio, ofensas corporais, ameaças de morte, roubos, furtos, burlas, cultivo de cannabis sativa (liamba) e uso abusivo de bens militares.

Em termos migratórios, foram realizados actos de fiscalização nos principais locais de aglomeração de estrangeiros, que culminaram na interpelação de 89 passageiros no momento de embarque e desembarque.

O balanço da Polícia refere que nas estradas da província houve a morte de uma pessoa e 12 feridos, em consequência de 15 acidentes de viação.