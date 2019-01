Centenas de contentores estão à deriva no mar do Norte, alguns com substância potencialmente perigosa

Muitas pessoas têm recolhido cadeiras, televisões e brinquedos. Alguns dos contentores transportavam um material perigoso e a Guarda Costeira holandesa alerta para os perigos para a saúde.

De acordo com o Observador que cita a Lusa, o MSC Zoe, um dos maiores navios de carga do mundo, perdeu 270 contentores depois de enfrentar mau tempo. De acordo com a RTL Nieuws, cerca de 30 contentores deram à costa holandesa, mais precisamente às ilhas Wadden, situadas no mar do Norte.

Cerca de 21 contentores já foram recuperados pelas autoridades holandesas, mas os restantes embateram nas rochas e os milhares de objetos que estavam no seu interior espalharam-se pelas praias das ilhas Wadden.

Objetos como televisões, cadeiras, brinquedos e roupas têm sido recolhidos por pessoas.

No entanto, a Guarda Costeira holandesa alerta que há três contentores que ainda estão a flutuar e que transportam um material perigoso, como peróxido orgânico, que comporta riscos para a saúde. A autoridade aconselha, por isso, a que as pessoas se mantenham afastadas dos contentores.

O navio MSC Zoe tem capacidade para transportar 19 mil contentores.