Bolsa de Lisboa em queda no primeiro dia de negociação do ano

Depois de viverem o pior ano desde a crise financeira, as bolsas europeias estão a arrancar o ano novo no vermelho. A praça portuguesa não consegue escapar a esta tendência, com as perdas de quase 4% da EDP Renováveis a manterem o índice sob pressão.

O PSI-20, o índice de referência nacional, abriu a primeira sessão do ano a cair 0,75% para 4.698,89 pontos. Das 18 cotadas que compõe o índice, 11 estão estão a recuar, enquanto cinco sobem e duas seguem inalteradas.

Tudo indicava que 2018 seria mais um ano de ganhos nas ações, mas não foi isso que aconteceu. Uma sucessão de eventos – desde a guerra comercial, até à subida das taxas de juros nos EUA, ao Brexit e ao orçamento italiano – aceleraram a correção das bolsas mundiais. Desde 2008 que não viviam um ano tão negativo.

A estes factores junta-se hoje um outro: a actividade industrial da China contrariu pela primeira vez em 19 meses, o que mantém as praças do Velho Continente no vermelho, naquele que é o primeiro dia de negociação no ano novo.