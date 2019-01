BNA quer maior celeridade na transferência de divisas

O Banco Nacional de Angola (BNA) orientou os bancos comerciais para uma maior flexibilidade no atendimento a pedidos de transferência de divisas para o estrangeiro, destinadas à ajuda familiar, sobretudo para estudantes.

Em nota datada de 26 de Dezembro, a que o Jornal de Angola teve acesso, o BNA recomenda aos bancos comerciais que aceitem, em casos de transferências para ajuda familiar, instruções permanentes de até 12 meses e, no caso de clientes com rendimentos domiciliados, instruções permanentes.

A orientação, esclarece o documento, tem por objectivo conferir maior celeridade aos procedimentos para transferência de ajudas familiares, processo regido, desde Junho do ano em curso, pelo Instrutivo n.º 06/2018, do BNA.

No entanto, o BNA chama a atenção para a necessidade de os bancos comerciais manterem o rigor na observância dos requisitos previstos no Aviso n.º 13/13, de 6 de Agosto, e demais legislação aplicável, de modo a assegurar o cumprimento das disposições sobre Know Your Custer (KYC) e Customer Due Dilligence (CDD), com especial atenção para a verificação da coerência entre o nível do rendimento dos clientes e os valores de transferência.