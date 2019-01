Bianchi pede eficácia ante Stade Malien

O Petro de Luanda terá de evitar lances de bola dividida e ser eficaz na finalização para vencer o Stade Malien, do Mali, no próximo dia 11, para a primeira “mão” de acesso à fase de grupos da Taça CAF.

A opinião é do técnico “petrolífero”, o brasileiro Beto Bianchi, em declarações nesta quarta-feira à Angop, em Luanda, para perspectivar a partida no reduto do adversário.

Afirmou tratar-se de uma equipa com atletas corpulentos, daí preparar o desafio de modo a evitar contacto físico, por via da circulação de bola.

Ao falar após ao treino, visando o confronto das 15:30 de sábado, no estádio 22 de Junho, com o Interclube, para a 10ª jornada do Girabola2018/19, disse que na próxima semana a preparação será intercalada entre sessões tácticas e visualização de vídeos da formação maliana.

O confronto da segunda “mão” acontece dia 18, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Para atingir a esta fase, os “tricolores” afastaram o AS Nyuki da República Democrática do Congo com dupla vitória de 1-0.