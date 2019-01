Bebé nasceu no Moxico sem ânus renal, sexo e com má formação na cabeça

Um bebé, sem sexo, nascido hoje, terça – feira, na Maternidade Provincial do Moxico, com múltiplas formações congénitas, inspira cuidados médicos, informou o director clínico da unidade hospitalar, Idanilsom Malaça.

De acordo com a Angop, a criança apresenta má formação na cabeça, membros inferiores, ânus renal e no aparelho reprodutor (sem sexo).

O também ginecologista da maternidade provincial, apontou a falta do seguimento nas consultas pré-natais, por parte da gestante, como a causa do surgimento das múltiplas formações congénitas.

A solicitou um especialista neonatal, afecto ao Hospital Geral do Moxico (HGM), para assistir o recém-nascido.

A parturiente, Odeth Amélia, de 29 anos de idade, e mãe de cinco filhos, admitiu ter faltado várias vezes às consultas pré-natais devido as condições financeiras.

A parturiente afirmou que a distância que separa a sua residência a Maternidade Provincial, a cerca de 10 quilómetros, razão que a levou a desistir das consultas.

Nos últimos 10 anos, a maternidade registou dois casos do género, sendo o primeiro, em 2007, um nado morto com duas cabeças, o segundo de gémeos siameses que acabaram por falecer numa cirurgia no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda.