Angola acolhe CAN de hóquei na 1ª quinzena de Março

Angola alberga o Campeonato Africano das Nações em hóquei em patins de 8 a 10 de Março próximo, no Pavilhão Multiusos do Kilamba, em Luanda, após desistência em 2018 de Moçambique, por questões logística.

A informação é do vice-presidente da federação de tutela, Pedro Azevedo, em declarações à Angop, nesta quarta-feira, em Luanda, a propósito da preparação do evento, qualificativo ao Campeonato do Mundo no mês de Junho, em Espanha.

A preparação do combinado nacional, a ser liderado pelo português Fernando Fallé, inicia em Fevereiro e não inclui estágio no exterior do país. A prova está orçada em 30 milhões de kwanzas.

Além de Angola, a competição, que qualifica apenas o campeão ao mundial, contará com a participação da África do Sul, Moçambique e Egipto.

Inicialmente marcado para de 9 a 11 de Novembro, na cidade moçambicana de Maputo, a prova foi cancelada por falta de condições logísticas, facto comunicado à Federação Internacional de Roller Skate (FIRS).

No último Campeonato do Mundo, disputado em 2017, na China, a selecção angolana ficou na quinta posição.