Andréia Sadi e Ale Youssef assumem relacionamento na virada do ano

O registro da publicação dos dois curtindo o adeus a 2018 foi feito pelo empresário

O ano de 2019 começou com o pé direito para Andréia Sadi e Ale Youssef, que foi casado oito anos com a atriz Leandra Leal. Os pombinhos assumiram que estão em um relacionamento sério na virada do ano, em post nas redes sociais. O registro da publicação dos dois curtindo o adeus a 2018 foi feito pelo empresário.

Alguns dos comentários mostram a surpresa dos internautas. “Eita, não sabia”, disse um deles. Outro disparou: “Jura? Que sejam felizes”, felicitou mais um seguidor. “Felicidades, casal lindo!”, “ano da virada do amor” são exemplos dos fãs felicitando o mais novo par.