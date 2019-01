Acidente de comboio na Ponte do Grande Belt deixa 6 mortos na Dinamarca

Segundo a mídia dinamarquesa, a ponte que liga o estreito do Grande Belt entre as ilhas dinamarquesas de Zelândia e Funen foi fechada na quarta-feira devido ao vento forte.

A polícia teria informado que o acidente provocou vários mortos. Serviços de resgate e paramédicos foram imediatamente enviados ao local,escreve a Sputnik.

A polícia informou na sua conta no Twitter que, no momento, não pode fornecer mais detalhes sobre a causa do acidente ou o estado dos passageiros para “evitar especulações e rumores”.

A agência de notícias Ritzau relatou que seis pessoas morreram durante o acidente com o trem.

Por sua vez, a emissora DR informou que o trem colidiu com um objeto desconhecido e reportou sobre ferimentos leves em oito pessoas que estavam no trem.