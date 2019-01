Acabou na Madeira a série invencível do Vitória de Guimarães

Os vimaranenses continuam com 25 pontos e podem ser alcançados por Belenenses e Moreirense.

O Nacional fugiu aos últimos lugares da I Liga, instalando-se em 11.º, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães por 1-0, esta quarta-feira, em encontro da 15.ª jornada.

Um golo madrugador de João Camacho, aos nove minutos, selou o triunfo dos insulares e acabou com a longa série sem perder dos minhotos, de nove jogos no campeonato e 12 em todas as provas, após o desaire por 3-2 em Portimão, em 23 de setembro.

Na classificação, o conjunto de Luís Castro manteve-se com 25 pontos, no quinto lugar, mas pode ser alcançado por Belenenses e Moreirense, enquanto o Nacional, que somou o segundo triunfo seguido, passou a somar 19.