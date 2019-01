Xi e Trump celebram 40º aniversário das relações entre China e EUA

Os presidentes da China e Estados Unidos, Xi Jinping, e Donald Trump, respectivamente, trocaram mensagens de parabéns pelo 40º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países, informa nesta terça-feira a agência estatal de notícias “Xinhua”, citada pela EFE.

Xi afirmou que as relações entre os dois países “estão em uma etapa importante” – algo já tinha sido dito por Trump durante o telefonema que mantiveram no dia 29 de dezembro -, e ressaltou que “a história demonstrou que a cooperação é a melhor opção para as duas partes”.

Em sua mensagem, o presidente chinês falou da “importância” destas relações e mostrou sua esperança em “trabalhar com o presidente Trump” para “implementar o consenso a que chegamos”, se referindo à trégua comercial acordada no dia 1º de dezembro, durante a cúpula do G20 na Argentina.

Os dois líderes concordaram com uma trégua de 90 dias na guerra tarifária que estão mantendo, período em que os dois países devem chegar a um acordo comercial.

Segundo o presidente chinês, os laços entre o país asiático e os EUA “alcançaram um avanço histórico” nos últimos 40 anos, apesar dos “altos e baixos”, gerando “benefícios significativos” para os dois povos e contribuindo “enormemente para a paz, estabilidade e prosperidade” em todo o mundo.

Xi pediu para Trump “um esforço conjunto para impulsionar as relações bilaterais caracterizadas pela coordenação, cooperação e estabilidade”.

A agência também destaca que Donald Trump lembrou do “grande progresso no desenvolvimento das relações bilaterais” e assegurou que sua “prioridade” é “promover relações cooperativas e construtivas” entre seu país e a China.

O presidente americano destacou que sua “sólida amizade” com Xi “estabeleceu uma base firme para as grandes conquistas dos dois países nos próximos anos”.

Este aniversário comemora a decisão dos Estados Unidos de mudar seu reconhecimento oficial de Taipei para Pequim, oficializado em 1º de janeiro de 1979.