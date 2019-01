São Silvestre: Determinação contribui no sucesso de Adelaide Machado

A fundista do Interclube Adelaide Machado apontou hoje a determinação como o factor que a ajudou a conquistar o segundo lugar da tabela geral de classificação da corrida de fim de ano “São Silvestre”, ao fazer o percurso de 10 quilómetros em 36 minutos e 42 segundos.

Em declarações à Angop, no final da prova, acrescentou que após ter passado a subida do Prenda, sentia dor na região do estômago, numa altura que se via pressionada por Ernestina Paulino, mas manteve o foco na prova que culminou com a conquista do segundo posto.

Por outro lado, mencionou também o calor registado esta tarde como outro elemento que influenciou negativamente no rendimento, mas fruto da preparação de oito meses, controlou a marcha.

A etíope Beyanesh Ayele foi a grande vencedora em feminino.