Retrospectiva2018: AN produz 16 Leis

A Assembleia Nacional (AN) aprovou, no primeiro Ano Parlamentar da IV Legislatura (2017-2018), 16 Propostas de Lei e 42 resoluções.

O ano foi marcado por intensos debates à volta de matérias sensíveis, com destaque para o Orçamento Geral do Estado (OGE 2018).

Nesse primeiro ano da IV Legislatura, os parlamentares aprovaram, entre outros diplomas, a Lei Orgânica da Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA) e a Proposta de Lei do Repatriamento de Recursos Financeiros.

De igual movo, viabilizaram o pacote legislativo Militar, integrado pelas Leis das Carreiras Militares, dos Postos e Distintivos e das Condecorações Militares.

Os deputados aprovaram ainda as Leis dos Feriados Nacionais e as datas de Celebração Nacional, assim como a Lei que estabelece as especificações técnicas e disposições sobre a Diferença de usos da Bandeira Nacional, das Insígnias e do Hino Nacional.

Durante a primeira sessão Legislativa (corresponde ao primeiro ano parlamentar da IV Legislatura), foram realizadas 11 reuniões plenárias ordinárias, três extraordinárias, uma plenária do 3º Fórum Parlamentar da SADC, 11 encontros da mesa da Assembleia Nacional e 12 conferências dos Presidentes dos Grupos Parlamentares.

Houve ainda 11 reuniões dos Presidentes das Comissões de Trabalho Especializadas, 49 reuniões ordinárias e 18 extraordinárias das referidas comissões, duas assembleias ordinárias e cinco extraordinárias do Grupo de Mulheres Parlamentares.

Constam também duas reuniões plenárias ordinárias do Grupo Inter-Parlamentar da Assembleia Nacional e uma reunião plenária solene por ocasião da abertura do ano parlamentar 2017/2018.

Os deputados iniciaram também, na primeira sessão Legislativa da IV Legislatura da Assembleia Nacional (AN), os debates na especialidade sobre o novo Código Penal.

No plano internacional, destaque para as actividades do Fórum Parlamentar da SADC, além da realização em Angola da 43ª Assembleia desse mesmo fórum, durante a presidência de Angola nesse organismo regional.

Já na segunda Sessão Legislativa, iniciada em Outubro de 2018, destacou-se a mensagem sobre o Estado da Nação, dirigida pelo Presidente da República, João Lourenço.

Por outro lado, foi aprovada em definitivo a Proposta de Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens, que visa criar um quadro normativo que permita ao Estado angolano, decorrido o período estabelecido para o repatriamento voluntário, repatriar coercivamente recursos financeiros domiciliados no estrangeiro.

Os deputados apreciaram e aprovaram igualmente na segunda sessão legislativa, o OGE referente ao exercício económico de 2019, avaliado em 11 biliões kwanzas.

Mas do que o aumento das verbas no sector social, os legisladores entendem que será necessário eficiência na sua aplicação, sob pena de esses aumentos não se reflectirem na vida das comunidades.

O actual Parlamento angolano é constituído por 220 deputados repartidos em quatro partidos e uma coligação de partidos políticos que concorreram às eleições de 2017, designadamente 150 do grupo parlamentar do MPLA, 51 da UNITA, 16 da CASA-CE, dois do PRS e um da FNLA.