Recondução de juízes do Supremo Tribunal inquieta São Tomé e Príncipe

Analista Olívio Diogo diz que a justiça São-tomense se tornou refém dos políticos devido ao processo da cervejeira Rosema.

À VOA, analistas dizem que São Tomé e Príncipe perdeu um dos principais pilares da democracia – os tribunais – com a decisão parlamentar de anular a nomeação de cinco juízes-conselheiros do Tribunal Constitucional e recondução dos antigos juízes-conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça.

Olívio Diogo e Liberato Moniz partilham a mesma visão sobre o que doravante poderá acontecer com a justiça São-tomense. Ou seja, cada nova maioria política que o país vier a conhecer fará a sua alteração nos tribunais.

Diogo vai mais longe e diz que a justiça São-tomense se tornou refém dos políticos devido ao processo da cervejeira Rosema.

Este analista estranha também a posição da nova maioria política face ao mesmo Tribunal Constitucional que validou o polémico processo eleitoral que a colocou no poder.

O presidente Evaristo Carvalho disse que a decisão parlamentar pode ter afectar a credibilidade do país.