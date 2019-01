Passagem de ano: quatro mortos e 134 crimes em todo país

Quatro mortos, por causas diversas, é o balanço provisório da passagem de ano no país, segundo a Polícia Nacional, que registou ainda 134 crimes e a detenção de seis cidadãos.

Segundo informa Angop, na sua edição desta terça-feira, 01, a polícia considerou “estável” a passagem do ano, tendo em conta os dados da situação de segurança pública entre os dias 31 de Dezembro de 2018 e as 12h00 do dia 1 de Janeiro do novo ano.

De acordo com o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, Orlando Paulo Bernardo, entre os crimes estão seis homicídios voluntários, três violações sexuais e 36 ofensas corporais.

Entre as províncias afectadas estão Luanda, Malanje, Huambo e Bié.

Quanto à sinistralidade rodoviária, Luanda registou oito acidentes, Huambo (4), Bengo (3), tendo como resultado duas vítimas mortais e 12 feridos.

Em relação a outros sinistros destaca-se seis incêndios, três invasões de abelhas (Cuanza Norte e Cunene), um derrame de combustível (Cabinda) e um afogamento no Namibe.

No quadro operacional, o porta-voz informou que a polícia realizou patrulhamentos e micro-operações para prevenção e segurança públicas, que culminou com a detenção 358 pessoas.