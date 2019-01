Oito mortos na Operação Ano Novo, mais do dobro de 2018

GNR registou ainda mais de 790 acidentes, 15 feridos graves e cerca de 270 ligeiros.

Subiu para 8 o número de mortos desde o início da Operação Ano Novo da GNR. É mais do dobro das vítimas mortais do ano passado. Até agora a GNR registou ainda mais de 790 acidentes, que resultaram em 15 feridos graves e cerca de 270 ligeiros. O reforço do patrulhamento nas estradas portuguesas vai durar até amanhã.

Duas pessoas sofreram hoje ferimentos graves num acidente de viação no concelho de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Tratou-se do despiste de uma viatura ligeira na Estrada Nacional 329 cerca das 08:20 na localidade de Touro, adiantou a mesma fonte. Uma das vítimas teve de ser desencarcerada, numa operação que durou até depois das 10:00.

Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital São Teotónio, de Viseu. No local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Viseu e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moimenta da Beira, além dos Bombeiros de Vila Nova de Paiva e da GNR.