Novo PR da RDC toma posse a 18 de Janeiro de 2019

O novo presidente da RDC saído das eleições gerais de domingo toma posse a 18 de Janeiro de 2019, soube a Angop, em Kinshasa, junto da Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI).

Cerca de 40 milhões eleitores congoleses foram chamados às urnas neste domingo para elegerem o sucessor de Joseph Kabila Kabange, no poder desde 2001, na sequência do assassinato do pai – Laurent-Désiré Kabila – a 16 de Janeiro do mesmo ano.

A Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) prometeu que começaria a divulgar os resultados das eleições o mais rapidamente possível antes da publicação final dos resultados provisórios a 6 de Janeiro de 2019.

Por seu turno, os resultados definitivos devem ser proclamados pelo Tribunal Constitucional a 15 de Janeiro de 2019, depois da apreciação de eventuais recursos.

Dos 21 candidatos inicialmente inscritos para disputar a magistratura suprema, a lista acabou por baixar para quase metade depois da desistência de alguns deles, para apoiar o trio hoje tido como dos principais candidatos a sucessão de Joseph Kabila Kabange.

Trata-se de Emmanuel Ramazani Shadary, candidato governamental apoiado pela plataforma Frente Comum para o Congo (FCC), Martin Fayulu Madidi, candidato único da oposição reunida na coligação Lamuka (acorda, em lingala) e Félix Tshisekedi, da coligação Cap pour le Changement (CACH).

Depois de três adiamentos, desde 2016, os eleitores congoleses devem também eleger um novo parlamento de 500 membros e os deputados locais para as 26 províncias do país, incluindo Kinshasa.

São no total 780 deputados provinciais por eleger em todo o país, a razão de um mínimo de um assento e máximo de 48 por cada assembleia provincial, calculados de forma proporcional ao número de habitantes da província.

As sondagens colocam Martin Fayulu à frente da corrida com perto de 44 porcento das intenções de voto, seguido de Félix Tshisekedi com 23 porcento e Emmanuel Shadary com 18 porcento.