Malária e infecções respiratórias agudas agitam unidades sanitárias do Moxico

Os casos de malária e infecções respiratórias agudas destacam- se entre as 265 ocorrências registadas na passagem de ano novo, nas principais unidades hospitalares do Moxico.

No registo consta 53 casos de malária, 30 gastrite, 18 doenças diarreicas agudas, 10 sepsis neonatal, quatro otites médias, 10 hipertensão arterial, oito agressões físicas e igual número de lombalgia.

O Hospital Geral do Moxico tem um registo de 18 doentes internados com malária, malnutrição, broncopneumonia, hemorragia gástrica, hipertensão arterial. Registou ainda um óbito por malária.

Em relação ao dia da família (25 de Dezembro), o Hospital Geral do Moxico registou um aumento de 24 casos de malária e 15 de doenças respiratórias agudas.

No registo consta ainda dois pacientes agredidos fisicamente, nos arredores da cidade do Luena, por indivíduos desconhecidos.

Já o Hospital Municipal do Moxico diagnosticou 55 (+10) casos de malária, entre 147 pacientes assistidos na noite de passagem de ano novo, indicou a chefe do turno em serviço, Ruth Bernardino.

Com uma transição do ano calma, a Maternidade Provincial atendeu oito parturientes, das quais uma transferida para o bloco operatório, por complicações do parto iniciado em casa, resultando em nado morto.

Ao contrário dos anos anteriores, desta vez, o último bebé de 2018 nasceu às 22 horas, de sexo feminino e pesa dois quilogramas e meio, e até as primeiras horas do ano 2019, a instituição não realizou nenhum serviço de parto.