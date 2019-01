Jair Bolsonaro já é Presidente do Brasil

Tomou oficialmente posse, como 38.º Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

O seu mandato teve início esta terça-feira, 1 de janeiro, e terminará a 31 de dezembro de 2022.

A cerimónia de posse decorreu entre a Catedral de Brasília, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Palácio Itamaraty, com inéditas medidas de segurança e restrições à circulação da comunicação social, da população e das comitivas estrangeiras.

De acordo com o Jornal da Madeira que cita a imprensa brasileira, o juramento foi feito perante os deputados e o 38.º Presidente daquele país prometeu cumprir a constituição brasileira.

Bolsonaro jura “sustentar união, integridade e independência do Brasil”.

Num discurso onde agradece a Deus o facto de estar vivo, o novo presidente do país voltou a salientar: “Brasil acima de tudo e deus acima de todos”.

“Volto a esta casa não como deputado mas como presidente. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro”, começou por afirmar, convidando todos os congressistas a juntarem-se a ele na missão de “recuperar o país”.

“Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”, disse Bolsonaro. As palavras foram depois repetidas pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão. “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, concluiu.

Fim da “submissão ideológica”

No discurso de posse, o novo presidente, “emocionado”, começou a agradecer às várias personalidades presentes, mas também a Deus, “por estar vivo”. Depois, o novo presidente brasileiro afirmou querer libertar o país da corrupção, criminalidade e “submissão ideológica”. Prometeu ainda valorizar a família e combater a ideologia de género, respeitando todas as religiões, mas lembrando a “herança judaica-cristã” do Brasil.

Antes, gritos de apoio foram entoados por milhares de brasileiros que se juntaram esta terça-feira em Brasília para acompanhar a chegada de Jair Bolsonaro, na cerimónia de posse.

Bolsonaro deixou a Granja do Torto, uma das residências do Presidente da República e chegou a Catedral de Brasília onde iniciou o desfile em carro aberto acompanhado da mulher, Michele Bolsonaro. Na viagem, o novo Presidente brasileiro mostrou-se emocionado como os gritos de apoio.

O capitão do Exército brasileiro na reserva e ex-deputado Jair Bolsonaro, de 63 anos, foi empossado esta terça-feira, em Brasília, Presidente da República Federativa do Brasil, cerimónia com apertadas medidas de segurança e delegações de mais de 60 países.