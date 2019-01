Indústria alemã dedica declaração de Ano Novo à luta contra a xenofobia

A Confederação Alemã das Câmaras de Indústria e Comércio (DIHK) publicou nesta terça-feira uma declaração de Ano Novo contra a xenofobia e em defesa da abertura de fronteiras, aprovada por unanimidade pela cúpula da organização.

“A economia alemã está relacionada com o exterior como quase nenhuma outra. Na nossa indústria, um de cada dois postos de trabalho depende das exportações. O nosso bem-estar não existiria sem a integração europeia e sem o desaparecimento de fronteiras nacionais”, declarou o presidente da DIHK, Eric Schweitzer.

“Isso é algo que temos que defender e temos que explicar melhor o funcionamento da economia. Para isso, queremos entabular um diálogo. Porque é importante e levar a sério os temores imprecisos diante das transformações e oferecer às pessoas uma imagem positiva do futuro”, acrescentou.

Schweitzer lembrou, além disso, que atualmente na Alemanha 40% das novas empresas são criadas por pessoas com cenário migratório.

A declaração lembra, além disso, a necessidade que a indústria alemã tem de mão de obra estrangeira qualificada e ressalta as boas experiências com os muitos trabalhadores com migrantes.