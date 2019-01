Esfaqueamento em estação de metro em Manchester deixa 3 feridos

Três pessoas foram esfaqueadas em um suposto ataque nesta segunda-feira (31) em uma estação de metro na Inglaterra, de acordo com a polícia local.

Segundo informações da agência Reuters, em nota, a Polícia de Transporte Britânica afirmou ter recebido uma ligação às 20h52 sobre “um homem segurando uma faca” na estação Victoria em Manchester e alegou ter detido um suspeito.

Um homem e uma mulher foram levados para o hospital com ferimentos da faca, e um policial estava recebendo tratamento por esfaqueamento no ombro, de acordo com autoridades.

Manchester Metrolink, empresa responsável pelo serviço de trem dentro e ao redor da cidade afirmou que fechou o serviço de bonde por conta do incidente.