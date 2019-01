Duelo de titãs. Roger Federer e Serena Williams defrontam-se em encontro inédito

A Hopman Cup, que não conta para classificação ATP, dos tenistas profissionais, é uma competição que conta, cada vez mais, com estrelas de primeira categoria.

O torneio teve início no último sábado, em Perth, na Austrália, e conta com tenistas de oito países a jogar partidas individuais e de pares mistos.

As coisas não têm corrido bem às seleções dos Estados Unidos e de Espanha, já afastadas da final, onde chegam apenas as melhores equipas de cada grupo. Em vantagem seguem a Alemanha e a Suíça.

Apesar da equipa norte-americana já estar fora da final, esta terça-feira assiste-se a uma parida com uma componente inédita: os dois antigos números um do mundo (e maiores dominadores do ténis mundial, na última década), vão defrontar-se pela primeira vez. Do lado americano, Serena Williams. Do lado suíço, Roger Federer.

Não se trata de um mano a mano, uma vez que se trata de uma partida de pares mistos (logo, as duas estrelas, não estarão sozinhas), mas ambos já manifestaram grande expectativa e vontade de participar neste encontro.

Serena Williams afirmou mesmo que se trata da realização de “um sonho”. “Tenho estado muito entusiasmada. Tenho grande expectativa de entrar no estádio e partilhá-lo com ele [Federer], acho que vai ser muito especial”, disse a tenista.

Na última noite, as duas estrelas do ténis estiveram juntas no baile de final de ano que juntou os participantes no torneio. Os dois tiraram fotografias juntos e trocaram palavras sobre os desafios da paternidade e da maternidade.