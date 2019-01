Dois mil pacientes atendidos na noite de passagem de ano no país

Dois mil pacientes foram atendidos, maioritariamente na área de cirurgia, nas unidades sanitárias do país durante à noite de passagem de ano, avançou nesta terça-feira, em Luanda, a ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta.

Trata-se de pacientes com ferimentos de armas brancas, de fogo, acidentes de viação, diabetes e hipertensão descompensada por excesso, bem como acidentes vasculares cerebral (AVC).

No Hospital Américo Boavida foram registados, nas últimas 24 horas, 98 casos, uma redução de 14 comparativamente ao ano de 2017, entre as quais crises hipertensivas acidentes de viação, mordedura humana e diabetes.

Já na Maternidade Lucrécia Paim foram atendidos 130 doentes no banco de urgência, internados 193 doentes, sendo 11 em estado grave e 23 transferências.

Ainda neste hospital, durante as últimas 24 horas, foram efectuadas 30 cesarianas e 36 partos normais, e atendidas três menores violadas, sem grandes traumas.

Na Psiquiatria foram atendidos 79 pacientes novos, com três transferências, sendo o álcool e o consumo de outras drogas as causas mais frequentes.

Relativamente à província de Luanda (capital do país), de acordo com a ministra que falava a imprensa no final de uma ronda as unidades sanitárias, as áreas de obstetrícia dos hospitais registaram uma noite calma, com apenas o atendimento de uma grávida agredida pelo marido, com um diagnóstico de traumatismo craniano severo.

No que toca aos acidentes pirotécnicos, Sílvia Lutukuta advogou a necessidade de uma maior atenção devido ao número de amputações de dedos que tem se registado, sobretudo em crianças.

Só no Hospital Américo Boavida foram registados três casos de amputação e no Josina Machel dois casos.

“Infelizmente registamos pacientes que ficaram sem os dedos devido a explosão destes dispositivos, por isso devemos estar atentos a este detalhe”, acrescentou.

Sílvia Lutukuta destacou o desempenho e trabalho do INEMA durante a quadra festiva e o apoio prestado a organização da São Silvestre.

A governante fez ainda menção ao trabalho das equipas de piquete de todas as unidades sanitárias que tudo fizeram para garantir uma assistência médica condigna aos pacientes.

Durante a jornada, a ministra visitou os bancos de urgência do Américo Boavida, Josina Machel, Maternidade Lucrécia Paim, Psiquiatria e do Hospital do Prenda, que registaram um fraco movimento de pacientes nas primeiras horas da manhã.