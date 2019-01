Direcção sambila foge ao diálogo com os grevistas

Passadas três semanas, a greve mantém-se no Progresso Sambizanga e a direcção presidida por Paixão Júnior continua a não dar a cara, depois de não ter cumprido a promessa feita, no acordo celebrado com os grevistas, de pagar os três salários dos 18 meses em atraso (dois de Novembro e um de Dezembro).

Como forma de pressionar Paixão Júnior a solucionar o problema, os grevistas não abrem mão da vigília e pretendem ir até às últimas consequências, inclusive já remeteram o assunto para os órgãos de Justiça.

Em declarações ao Jornal de Angola, Azevedo de Sousa, coordenador da comissão dos trabalhadores, diz que não tem palavras para descrever o comportamento demonstrado até agora por Paixão Júnior. “Sinceramente, não tenho como classificar este homem. Penso que não tem coração. Pelo menos apareça para negociar. Estamos a viver uma situação constrangedora. Gostaria que ele estivesse nas nossas condições. É doloroso ficar um ano e seis meses sem ordenados”, lamentou com alguma tristeza.