UAN com 5.095 vagas para o ano académico 2019

A Universidade Agostinho Neto (UAN), maior de Angola, anunciou hoje que tem disponíveis 5.095 vagas para o ano académico 2019, mais 125 que no ano anterior, avança o Diário de Notícias que cita a Lusa.

De acordo com um comunicado do gabinete de Informação Científica e Documentação da UAN, arrancam na quinta-feira e decorrem até 19 de janeiro as inscrições para os 45 cursos ministrados nas nove unidades orgânicas da universidade pública angolana.

No ano académico de 2018, a Universidade Agostinho Neto disponibilizou 4.970 vagas, que foram disputadas por 40.026 candidatos.

Biologia, Ciências da Computação, Matemática, Antropologia, Comunicação Social, Gestão e Administração Pública, Direito, Arquitetura, Filosofia e Psicologia Escolar são alguns dos cursos ministrados pela maior e mais antiga universidade de Angola.

As inscrições, que requerem um pagamento de 4.000 kwanzas, terão lugar no Campus Universitário da UAN, município do Talatona, sul de Luanda.