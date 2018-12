Trump compara muro com o México com proteção da casa da família Obama

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou neste domingo o muro que pretende contruir na fronteira com o México com a proteção da casa que a família do ex-mandatário Barack Obama (2009-2017) reside em Washington D.C.

“O presidente e a senhora Obama construíram um muro de três metros ao redor de sua mansão em D.C. Estou de acordo, totalmente necessário para sua segurança e proteção. Os Estados Unidos precisam do mesmo, em uma versão um pouco maior!”, indicou Trump em sua conta do Twitter.

Trump fez esta comparação em meio à polêmica gerada pela demanda de incluir US$ 5 bilhões no orçamento, que provocou um fechamento parcial da Administração americana depois da falta de consenso no Congresso.

Concretamente, a paralisia afeta agências de dez departamentos do Executivo, incluindo Transporte e Justiça; assim como dezenas de parques nacionais, que costumam ser uma grande atração turística.

O fechamento também prejudica 800 mil dos 2,1 milhões de trabalhadores federais, que não receberão enquanto a Administração permanecer fechada e dependem da aprovação de um orçamento.

Após a saída de Obama da Casa Branca, o ex-presidente e sua mulher, Michelle, alugaram uma mansão de nove quartos e oito banheiros situada no bairro de Kalorama, um dos mais seletos de Washington.

Construída na década de 20 e renovada em 2011, a casa de quase 763 metros quadrados está avaliada em entre US$ 5,4 e US$ 6 milhões e o aluguel mensal ronda os US$ 22 mil, de acordo com a companhia especializada “Zillow”.