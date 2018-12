Técnico do ASA reclama da arbitragem

O técnico do ASA, José Diniz, culpabilizou domingo a equipa de arbitragem, liderada por Rodrigues Aleixo, pela derrota da sua formação diante da Académica do Lobito, por 1-2, no estádio do Buraco.

Segundo avança Angop, falando a jornalistas, após ao jogo da 9ª jornada do Girabola2018/19, o treinador reclamou de faltas alegadamente não assinaladas pela arbitragem.

“Na parte final do jogo, o árbitro ajudou a Académica do Lobito”, afirmou.

Entretanto, José Diniz prometeu trabalhar na correção do que esteve mal na sua equipa, para tentar vencer nas próximas jornadas.