Queniano vence São Silvestre de Luanda

O queniano Mokua Nyandusi venceu, nesta segunda-feira, a 63ª edição da corrida pedestre de fim-de-ano “São Silvestre” de Luanda, com o tempo de 30 minutos e 20 segundos.

De acordo com Angop, o segundo lugar coube a Tesfera Mosisa, da Etiópia, com o tempo de 31 minutos e 15 segundos.

O angolano Alexandre João, do Interclube, foi o terceiro classificado. Cronometrou em 10 quilómetros o tempo de 35 minutos e 53 segundos.

As duas posições seguintes foram igualmente ocupadas por atletas nacionais, designadamente, Luís Kuvingua, do Interclube (32:13) e Rafael Epesse, do 1º de Agosto (32:19).

O sector feminino deste evento anual foi ganho por Beyanesh Ayele, da Etiópia, com o tempo de 33 minutos e 56 segundos.

A angolana Adelaide Machado, do Interclube, foi a segunda classificada (36:42), seguida por Lúcia Gomes, Cuanza Sul (37:15) e Ernestina Paulino, Interclube (37:20). Nyabera Gesare, Quénia, quedou-se no quinto posto (37:34).