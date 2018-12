Quatro mortos e sete feridos graves em acidente rodoviário em Moçambique

Quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas com gravidade, num acidente de viação, ocorrido na noite de sábado em Chimoio, Manica, no centro de Moçambique, disseram hoje à Lusa fontes a polícia e da unidade de saúde.

As 11 pessoas, todas da mesma família, seguiam na estrada ‘Nacional Seis’ (N6), no sentido Chimoio-Vanduzi, numa viatura que embateu num camião de carga, que se encontrava avariado na berma da via.

O choque provocou a morte no local a três adultos e a uma criança de um ano.

“O condutor, além de se fazer ao volante sob efeito de álcool, também seguia em velocidade excessiva”, disse à Lusa o agente da polícia de trânsito Fernando Jonas.

A viatura era conduzida por Albert Nyamunda, um engenheiro moçambicano ligado à empresa Mota Engil, na África do Sul, que passava férias com a família, em Manica.

Este é o primeiro acidente grave registado pela polícia durante o período de Natal e de Ano Novo, na província de Manica.

Os sete feridos, quatro crianças e três adultos, continuam a receber cuidados intensivos no Hospital Provincial de Chimoio (HPC), com vários tipos de traumatismos, disse a enfermeira Lara de Melo, do serviço de urgências.