Polícia efectua patrulhas nocturnas contra ilegais nas Lundas

As forças de Defesa e Segurança na Lunda-Norte estão a efectuar patrulhas nocturnas nas zonas diamantíferas, onde estrangeiros ilegais recentemente expulsos estão a regressar para o garimpo.

Segundo o Jornal de Angola, o comandante provincial da Polícia Nacional na Lunda-Norte, comissário Alfredo Quintino “Nilo”, confirmou haver pequenos focos de garimpeiros que, para conseguirem “fintar” as autoridades, desenvolvem o seu trabalho na calada da noite.

Alfredo Quintino “Nilo” encabeçou, recentemente, uma operação nas localidades de Calonda, Sawotxa, Makuia e Chivungue, áreas supostamente invadidas por imigrantes ilegais que retornam ao garimpo de diamantes em período nocturno.

Segundo o oficial superior da Polícia Nacional, que disse ter encontrado as áreas livres e desertas, as autoridades montaram uma estratégia que passa em manter as forças nas zonas de exploração no período nocturno, para se evitar um eventual retorno dos garimpeiros.

A outra estratégia, de acordo com o comandante provincial, consiste em envolver directamente os jovens e líderes das comunidades locais na “Operação Transparência”, com vista a identificar as áreas supostamente frequentadas pelos garimpeiros. Na comunidade do Sawotxa, comuna do Capaia, oito jovens indicados pelas autoridades tradicionais vão ajudar a Polícia e os militares a efectuar patrulhas nas zonas potencialmente diamantíferas frequentadas em período nocturno por estrangeiros ilegais.

“Com a participação da população civil na “Operação Transparência”, as forças de Defesa e Segurança vão, num período não superior a 15 dias, fazer buscas para a identificação e desmantelamento dos estrangeiros que ainda persistem em explorar ilicitamente os diamantes nas reservas do Estado”, garantiu o comandante.

Num encontro com os sobas e um grupo de jovens do bairro Sawotxa, localizado a cerca de 70 quilómetros da sede municipal do Lucapa, o comandante provincial da Polícia Nacional apelou aos cidadãos nacionais a abdicarem da exploração ilícita de diamantes, sob pena de serem sancionados civil e criminalmente.

Dados apurados pelo Jornal de Angola, a partir do Comando Municipal da Polícia Nacional do Lucapa, dão conta da apreensão de 15 grupos geradores industriais de 30 a 60 KVA, em operações realizadas recentemente nas casas de compra e venda de diamantes na sequência da “Operação Transparência”.

A “Operação Transparência” iniciou em Outubro deste ano e tem como finalidade acabar a exploração ilegal de recursos minerais do país por parte de estrangeiros em situação migratória ilegal.