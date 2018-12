“Não queremos manter o Reino Unido na UE a todo custo” – Jean-Claude Juncker

O presidente da Comissão Europeia pede aos deputados britânicos para “esclarecerem-se mutuamente” e, em seguida, informar Bruxelas sobre o que eles querem.

Numa entrevista cedida jornal alemão Die Welt – membro da LENA , aliança de mídia da qual EL PAÍS faz parte, Jean-Claude Juncker transmite a sua visão sobre o Brexit.

Pergunta: A situação do Brexit leva a Europa estar em desespero?

Resposta: Não há motivo para desesperar pela Europa. Embora se possa ter suas dúvidas. Tenho plena confiança no futuro da União Europeia. No entanto, acredito que os processos de tomada de decisão são por vezes demasiado lentos. E há algo mais que me preocupa: eu costumava ter a sensação de que o continente estava cada vez mais unido. No entanto, nos últimos 10 anos, tenho recebido cada vez mais a impressão de que os europeus estão se separando. Temos que nos certificar de que essas divisões não sejam muito profundas.

P. Em maio, serão realizadas as eleições europeias. O debate sobre como lidar com a imigração vai eclipsar outras questões?

R. É algo que eu me arrependo profundamente. A imigração é, obviamente, uma questão importante, mas não é nosso maior problema. Parece que quando se trata de imigração, perdemos nossa capacidade de ver as coisas em perspectiva. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que a integração de refugiados é um desafio importante para muitas autoridades locais.

P. Como manter os populistas à distância?

A. Os partidos tradicionais não podem imitar os populistas. Não devemos sugerir que os populistas estão certos. Temos que deixar claro que eles só produzem ruído e que não têm uma proposta específica para oferecer para resolver os desafios do nosso tempo.

Q. Quem você tem em mente?

R. Não procuro apontar ou embaraçar ninguém aqui.

P. Você permite que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que faz parte de seu próprio grupo político, fuja da Europa, embora a Hungria claramente se beneficie da UE. Por quê?

R. Eu estou constantemente discutindo com ele. Entrei com uma proposta de exclusão do Partido Fidesz de Orbán do PPE. Na minha opinião, os valores democratas cristãos em que o PPE se baseia não são mais compatíveis com a política de Fidesz.

P. Populists prosperam falando mal da Europa. Com o que esse fenômeno pode ser contrariado?

R. Com a verdade.

P. O que você quer dizer com isso?

A. Nós alcançamos sucessos e todos nós temos que falar sobre eles em voz alta. A anterior Comissão Europeia lançou 100 iniciativas legislativas por ano, enquanto lançámos de 20 para 25. Isto porque quero que a Europa se concentre nos aspectos essenciais. Só neste ano chegamos a três acordos de livre comércio. A economia europeia tem crescido durante dois anos, 12 milhões de novos postos de trabalho foram criados desde que assumi o cargo [em 2014] e os défices orçamentais diminuíram consideravelmente. O plano Juncker gerou investimentos no valor de 371.000 milhões de euros. Isto representa um esforço conjunto de todos os europeus de que a União Europeia se pode orgulhar.

P. No entanto, no sul da Europa em particular, muitas pessoas exigem que a União Europeia se torne mais social. Um plano europeu de seguro-desemprego, por exemplo, seria uma boa ideia?

A. Embora seja muito favorável à proposta do seguro de desemprego europeu, esta não deveria ser uma carta branca para os países que não realizam reformas. É importante que não respondamos a crises com formas incorretas de cortar custos, como a redução de investimentos, despesas com educação e subsídio de desemprego.

P. O Reino Unido deixará a UE em 29 de março de 2019?

R. Estou trabalhando no pressuposto de que ele irá embora, porque é isso que os cidadãos do Reino Unido decidiram.

P. Você vê alguma possibilidade de um segundo referendo?

R. Isso deve ser decidido pelos ingleses.

P. Como deve ser o relacionamento futuro após a retirada do Reino Unido, especialmente levando em conta a Irlanda do Norte?

R. Não me parece razoável que exista uma parte da opinião pública britânica que acredita que é a União Europeia que deve propor uma solução para todos os futuros problemas do Reino Unido. Minha proposta é a seguinte: esclarecer um ao outro e depois nos dizer o que eles querem. Nossas propostas estão na mesa há meses.

P. Westminster deve votar o acordo de saída acordado com a União Europeia na terceira semana de janeiro. Você espera que seja aprovado?

R. Se a Câmara dos Comuns apoiar o acordo em meados de janeiro, devemos iniciar os preparativos para o futuro relacionamento entre o Reino Unido e a UE no dia seguinte e não esperar até depois da data oficial de saída, em 29 de março. Tenho a impressão de que a maioria dos parlamentares britânicos desconfia profundamente da UE e da senhora deputada Theresa. Insinua-se que o nosso objectivo é manter o Reino Unido na UE a todo o custo. Essa não é a nossa intenção. Tudo o que queremos é clareza sobre nossos relacionamentos futuros. Respeitamos o resultado do referendo em que a saída foi aprovada.

P. A Roménia assume a presidência [rotatória] do Conselho da UE em janeiro e compartilhará a tarefa de negociar com Londres. Você está preocupado?

R. A Roménia está tecnicamente bem preparada para assumir a presidência, graças também ao apoio activo da Comissão. Mas acho que Bucareste ainda não entendeu completamente o que significa presidir a União Europeia. Para realizar uma negociação, é necessário ouvir os outros e ter a firme vontade de deixar de lado seus próprios desejos. Nesse sentido, tenho algumas dúvidas.

P. O que você fará depois que seu mandato terminar no outono de 2019?

R. Fui ministro pela primeira vez aos 27 anos. Eu tive que desistir de parte da minha vida privada e quero dedicar mais tempo agora.

“NÃO ESTAMOS SUFICIENTEMENTE PREPARADOS ANTES DOS CARRINHOS”

O relacionamento da União Europeia com os Estados Unidos não está passando pelo seu melhor, mas Juncker está confiante na entrevista que os futuros solavancos podem ser superados.

P. Seu mandato termina no próximo outono, mas você ainda tem algumas batalhas como a disputa sobre as tarifas dos carros com os Estados Unidos. Finalmente, ele obteve concessões inesperadas de Donald Trump. Como fiz?

A. Eu diria que a química entre nós foi correta. Eu o convenci porque ele estava falando em nome de 500 milhões de europeus e porque ele havia estudado os números da Casa Branca com antecedência. Nesta disputa comercial, percebi que não iria vencê-lo com dados fornecidos pela UE. No momento decisivo, pude dizer: “Estes são os seus dados, senhor presidente”.

Q. Você confia em Trump e em suas garantias?

A. Eu confio nele contanto que ele mantenha sua palavra. Se ele não mantiver o seu, não me sentirei obrigado a guardar o meu também.

P. Você está preocupado com possíveis interferências externas durante a campanha eleitoral europeia, na forma de ataques de hackers ou desinformação, como vimos nos EUA?

R. Preocupa-me que possam existir tentativas ilegais de influenciar as eleições europeias. Não estamos suficientemente preparados para enfrentar este problema na Europa. Na Comissão Europeia, aumentámos recentemente o pessoal dedicado à gestão de notícias falsas de uma forma mais eficaz. Mas isso não é suficiente. Todos os Estados-Membros devem unir forças. A Europa deve se unir na luta contra os trolls e hackers da China ou da Rússia.