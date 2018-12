Não, Mark Zuckerberg não está de saída do Facebook

A especulação teve início depois do ex-presidente e CEO da American Express abandonar os conselhos de administração de outras empresas.

O Facebook veio a público desmentir o rumor de que o seu fundador e CEO, Mark Zuckerberg, estaria prestes a abandonar o cargo, não perdendo tempo a colocar de parte a possibilidade.

Os rumores tiveram início depois de o ex-presidente e CEO da American Express, Kenneth Chenault, abandonar todas as suas posições nos conselhos de administração de outras empresas, mantendo apenas a posição no conselho do Facebook. Nota o Business Insider que o timing pareceu ideal para accionistas independentes, os quais têm vindo a pedir a resignação de Zuckerberg.

Mesmo com um ano em que esteve recheado de polémicas – e em que nem faltou uma audiência no Congresso dos EUA – Mark Zuckerberg parece continuar firme no lugar à frente da tecnológica responsável pela maior rede social do mundo.