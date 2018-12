Mais de 25 mil crianças ficaram sem estudar no Kilamba Kiaxi

Mais de 25 mil crianças ficaram foram do sistema de ensino, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, por escassez de instituições de ensino, principalmente públicas.

De acordo com a administradora Albina Guilhermina, que fazia o balanço das actividades de 2018 e perspectivas para 2019, com a implementação e o arranque de novos projectos para a área social, no próximo ano, este número vai reduzir.

Informou que novas escolas públicas serão construídas e outras reabilitadas, mas a administração encontra-se a trabalhar em colaboração com o ensino privado e comparticipado para melhorar a oferta e a qualidade de ensino no município.

O Programa de Investimentos Públicos, para 2019, no município do Kilamba Kiaxi, prevê a construção de mais cinco escolas.

O município do Kilamba Kiaxi conta com 384 instituições de ensino, das quais 35 públicas. Existem bairros sem escolas do ensino público, como o bairro 28 de Agosto, em que a maioria dos habitantes é de baixa renda.

Segundo Albina Guilhermina Luísa, a exiguidade de verbas inviabilizou a resolução dos problemas que afectam os munícipes, com destaque para os sectores da educação, saúde, saneamento do meio, assim como o desemprego, que afecta principalmente a juventude.

A responsável augura que em 2019, com a implementação da lei de retorno de capitais, o município registe melhorias, já que a circunscrição arrecadou 14 milhões de kwanzas em 2018, valor proveniente de serviços prestados aos cidadãos para a aquisição de documentos como atestados e para o registo e legalização de propriedades.

Informou que este ano, a administração local triplicou as verbas arrecadadas em taxas e emolumentos, passando de dois milhões, em 2017, para 14 milhões de kwanzas neste ano.

O município tem uma população estimada em 1.563.904 habitantes.