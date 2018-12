Jovem morto à facada no Fofoca

Um jovem de 21 anos, conhecido por Américo André dos Santos, foi morto à facada, no bairro da Fofoca, no município de Viana, em Luanda, em casa de uma amiga, acto protagonizado por um rapaz que se encontra foragido, escreve o Jornal de Angola.

Segundo relato de testemunhas, que não quiseram ser identificados, com medo de sofrer represálias, o crime foi supostamente orquestrado pelo namorado da amiga e vizinha, que desconfiava que o falecido tivesse relações amorosas com ela, tendo mandatado o homicida concretizar a acção.

“O falecido encontrava-se em casa de uma amiga, onde habitualmente sentavam em companhia de muitos de nós, com o objectivo de passar o tempo e de repente vimos um jovem a entrar com uma faca, com a qual desferiu dois golpes, em simultâneo, sem qualquer possibilidade de defesa do malogrado, nem tão-pouco da nossa parte”, disse um dos testemunhas.

Foi tudo muito rápido que quase não entendemos nada. Depois de consumar o acto, o assassino pôs-se em fuga ainda com a faca na mão”, disse a fonte do Jornal de Angola.

Um outro jovem, que também falou sob anonimato, acrescentou que “a vítima encontrava-se sentada em casa da amiga,

com auscultadores nos ouvidos, quando de imediato apareceu o jovem que lhe desferiu duas facadas, uma no ombro direito e outra no abdómen.”

“Presumo que o autor deste crime tenha estado à espera da vítima. Depois de consumar o acto, o autor do crime pôs-se em fuga, sem ter dado a possibilidade de ser perseguido, atendendo a forma como se encontrava, drogado e com uma faca.

Os vizinhos tentaram levar o jovem para o Hospital Geral de Luanda, mas ele não resistiu aos ferimentos, acabando por morrer no local.

O Jornal de Angola contactou por telefone o comandante da 48ª esquadra, Francisco José, que confirmou a morte do jovem e assegurou que a Polícia Nacional está a trabalhar para a detenção do autor do crime.

“Temos conhecimento desta ocorrência e estamos a trabalhar no máximo para, o mais rápido possível, deter o autor deste crime e posterior esclarecimento”, assegurou o comandante.

O malogrado vivia com os avós paternos, desde a nascença, e era estudante da 12ª classe do curso de Ciência Físicas e Biológicas. Os familiares clamam por justiça. Walter foi a enterrar no passado dia 26, no Cemitério do Benfica, em Luanda.