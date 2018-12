Interrompida circulação na fronteira do Luvo

A circulação de pessoas e mercadorias na fronteira do Luvo (Mbanza Kongo) com a região do Congo Central (RDC) encontra-se interrompida desde domingo, 30 de Dezembro, devendo reabrir no próximo dia 5 de Janeiro de 2019, apurou a Angop.

A medida foi tomada de forma unilateral, pelas autoridades da República Democrática do Congo (RDC), devido às eleições naquele território, informou o chefe do posto fronteiriço do Serviço de Migração e Estrangeiro (SME), superintendente de migração Maurício Morais.

Em declarações à imprensa, à margem de uma visita efectuada domingo pelo governador do Zaire, Pedro Makita Armando Júlia, informou que também decorrem, no perímetro da ponte sobre o rio Luvo (no lado da RDC), trabalhos de pavimentação e requalificação de cerca de 150 metros para melhorar a circulação.

Quanto ao movimento fronteiriço, o oficial do SME informou que diariamente regista-se uma média de 40 cidadãos nacionais provenientes deste país vizinho, cifra igual para os que pretendem ir à RDC, por razões diversas.

No que se refere a cidadãos estrangeiros, disse ter o registo de pelo menos 10 congoleses democráticos que escalam o território nacional, todos os dias de forma legal.

O posto aduaneiro do Luvo, dista a 60 quilómetros a norte da cidade de Mbanza Kongo, sede provincial.