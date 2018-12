Hospital-Geral do Moxico busca cirurgião

A direcção do Hospital Geral do Moxico (HGM) foi orientada a procurar reforço de um médico especializado em cirurgia, para assistir os doentes com fraturas graves, anunciou hoje, segunda-feira, o governador provincial, Gonçalves Muandumba.

Durante uma visita efectuada na unidade hospitalar, o governador constatou a existência de vários pacientes vítimas de acidentes de viação e que carecem de intervenção cirúrgica para a sua recuperação, cujos serviços carecem de médicos.

Para o efeito, a direcção do HGM foi orientada a contactar especialistas disponíveis nas unidades sanitárias de Luanda para se deslocarem a província e realizar as consultas.

A secção de cirurgia tem internados 14 pacientes, das quais uma criança hidrocéfala e três adultos com fraturas na coluna, precisando de uma intervenção cirúrgica imediata.

O governador provincial mostrou-se igualmente preocupado com o aumento de acidentes de viação na cidade do Luena e seus arredores, sobretudo nessa época natálina, envolvendo, maioritariamente, motociclistas.

Para inverter o quadro trágico, o governante informou a realização de um encontro com dirigentes da associação dos motoqueiros, Policia Nacional e os Mototaxistas para se definir métodos de segurança sobre a circulação de motorizadas na urbe.

Gonçalves Muandumba quer uma polícia mais actuante e próxima dos cidadãos, no âmbito do programa Polícia de proximidade, recomendando mais vigilância e rigor no asseguramento das pessoas e bens públicos.

Durante o ano prestes a terminar, a Polícia nacional registou 321 acidentes de viação, sendo 104 atropelamentos, 60 colisões entre motociclos e veículos automóveis, 21 colisões entre veículos automóveis, 20 capotamentos, 19 choques contra obstáculos fixos, 43 despistes e nove quedas de passageiros resultando 45 mortos e 346 feridos.