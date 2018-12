Filho acusado de matar a própria mãe na Chibia

Um cidadão de 25 anos de idade está detido, acusado pela autoria da morte da mãe, de 50 anos, no município da Chibia, província da Huíla, avança a Angop.

A informação foi avançada hoje, segunda-feira, no Lubango, pelo porta-voz da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, no balanço de ocorrências do fim-de-semana da corporação, afirmando que o crime correu no sábado pelas 12 horas, no bairro Catchimuco, comuna de Capunda Cavilongo, na casa da vítima.

Infrmou que o acusado dirigiu-se à residência da progenitora para apaziguar uma briga entre a sua irmã e a mãe e durante o acto arremaçou um instrumento contundente contra vítima, causando-lhe ferimentos graves.

A vítima ainda foi levada para o hospital, mas acabou por sucumbir horas depois, estando o suspeito detido enquanto se aguarda pela instrução do processo-crime.

Durante o período, foram registados um global de 16 crimes diversos, menos oito ao igual período anterior, com 14 detidos, menos 4, como presumíveis autores, destacando-se, para além do homicídio, três ofensas corporais e seis furtos.

No domínio da fiscalização e regularização do trânsito, registaram sete acidentes de viação, mais dois que no igual período anterior, com seis feridos e danos materiais por se avaliar, nos municípios do Lubango (três), Matala, Jamba e Caconda com um caso para cada, causados por excesso de velocidade e manobras irregulares.