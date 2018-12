Espanha moderniza tanques da Venezuela apesar do embargo da UE

A licença para exportar peças de reposição de tanques de guerra por 20 milhões ocorreu com o veto em vigor.

A Espanha participa na modernização dos tanques do exército venezuelano, apesar do embargo de armas decretado pela UE. A diretoria interministerial que controla as exportações de material militar aprovou no primeiro semestre de 2018 a venda a Nicolás Maduro de peças de reposição para veículos blindados por 20 milhões de euros. A autorização veio depois, em 14 de novembro de 2017, o regulamento da UE que proíbe o fornecimento de tal material para Caracas entrou em vigor. Fontes do governo alegam que o contrato é anterior ao embargo, embora a sua aprovação política tenha sido posterior, escreve o El País.

Dada a deterioração da democracia na Venezuela e a falta de respeito ao estado de direito e direitos humanos por parte de Maduro, o Conselho Europeu aprovou, em 13 de novembro de 2017, um embargo contra a Venezuela de armas e material que poderia ser usado para a repressão, bem como o congelamento de ativos de uma lista de altos funcionários do regime bolivariano que mais tarde foi prorrogado.

O regulamento, que entrou em vigor um dia depois, proibiu o fornecimento à Venezuela de qualquer material incluído na chamada Lista Militar Comum da União Europeia, que menciona expressamente veículos terrestres projetados ou modificados para uso militar e seus componentes.

O embargo contra a Venezuela admite apenas duas exceções: o fornecimento de material para propósitos humanitários ou para operações da ONU e organizações regionais; e “a celebração de contratos celebrados antes de 13 de novembro de 2017 ou de contratos auxiliares necessários à sua execução”.

No primeiro semestre deste ano, conforme revelado pelas Estatísticas sobre Exportações de Material de Defesa da Secretaria de Estado do Comércio, a Espanha vendeu para a Venezuela peças de veículos militares por 6.216 euros. Muito mais importante, porém, foi que a Junta Interministerial de Comércio Exterior de Defesa e Material de Dupla Utilização (JIMDDU) – na qual representantes da Presidência, Relações Exteriores, Defesa, Economia, Indústria ou Interior – se sentem aprovados, ainda sob o Governo do PP, uma licença para exportar para os componentes de Caracas de tanques por 20 milhões de euros. Este número é quase dez vezes maior do que todas as vendas de armas espanholas para a Venezuela em 2017 (3,5 milhões) ou 2016 (2,6).

Segundo as fontes consultadas, a licença corresponde ao programa de modernização de 86 tanques de batalha AMX-30, de fabricação francesa, que o exército venezuelano está realizando em torno de 70 milhões de euros. Esses tanques, adquiridos em 1970, foram submetidos a uma primeira modernização, por empresas venezuelanas, que se revelou um fiasco e foi cercada por suspeitas de corrupção,

Agora, os tanques de batalha serão modernizados com a incorporação de computadores e equipamentos eletrónicos, fornecidos principalmente por uma empresa israelitas, enquanto a integração corresponderá à empresa espanhola Star Defense Logistic Engineering SL (SDLE) . Esta empresa, sediada em Móstoles (Madrid) e criada em 2008, tem uma centena de trabalhadores e um volume de negócios anual de cerca de 15 milhões de euros e é um fornecedor regular do Exército.

Os tanques de batalha modernizados pertencem à 11ª Brigada Blindada do Exército Bolivariano, sediada no Estado de Zulía, no noroeste do país, junto à fronteira com a Colômbia, com a qual a Venezuela mantém uma forte tensão.

Perguntado por que esta operação foi autorizada depois que o embargo de armas foi aprovado, um porta-voz da Secretaria de Estado do Comércio disse que “a cláusula de salvaguarda incluída nas sanções da UE permite autorizar licenças de exportação sob esses contratos”. referência a acordos em vigor quando o embargo foi aprovado.