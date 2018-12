Eis os números da nova vida de Pogba após a saída de Mourinho

José Mourinho deixou o Manchester United e Paul Pogba voltou a sorrir. O internacional francês tem estado em plano de destaque após a chegada de Ole Gunnar Solskjaer ao comando técnico dos red devils e os números não deixam margem para dúvida.

Nos três jogos pós-Mourinho (Cardiff, Huddersfield e Bournemouth), Pogba somou quatro golos e assistiu para outros três, um registo que supera aquilo que fez nas anteriores 17 jornadas da Premier League. Avança o MSN que cita o Notícias ao Minuto.

Recorde-se que Pogba admitiu, após o triunfo diante do Bournemouth, gostar mais do estilo de jogo implementado por Solskjaer, deixando claro que não era adepto do sistema tático utilizado por José Mourinho.