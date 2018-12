RDC: Diretor de campanha de Tshisekedi denuncia irregularidades nas eleições

Vital Kamerhe, o diretor de campanha do candidato presidencial Felix Tshisekedi, denunciou irregularidades nas eleições de domingo na RDC, durante as eleições presidenciais e legislativas combinadas de 30 de Dezembro, escreve o site Congo Actual.

“Em Kamina, afastaram todas as testemunhas da nossa coligação. Em Tshikapa encontramos eleitores com boletins informativos pré-impressos com o número 13”, diz Vital Kamerhe.

Inongo, continuou, “o chefe do centro de votação ficou surpreso com a votação por máquina em favor do candidato Shadary e dos deputados da maioria”, denunciou.

Vital Kamerhe também deplora a escuridão em que algumas assembleias de voto funcionavam como no distrito de Tshangu, em Kinshasa.

A CACH está preocupada com a existência de laboratórios que trabalharam em paralelo com a CENI. Vital Kamerhe cita a FCC, coligação que apoia o candidato Emmanuel Ramazani Shadary, e convida a CENI a “dissociar-se desses laboratórios”.