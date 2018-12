Cientista que diz ter criado bebés geneticamente modificados estará em prisão domiciliária

O cientista chinês He Jiankui estava desaparecido, depois de ter anunciado que teria criado os primeiros bebés geneticamente modificados, utilizando a técnica de CRISPR. Agora, há indícios de que estará em prisão domiciliária, dentro da faculdade onde faz trabalhos de investigação.

A revelação de He Jiankui gerou grande controvérsia, principalmente na comunidade científica. O cientista terá modificado embriões, na tentativa de tornar os fetos resistentes ao HIV. Desses embriões terão resultado duas bebés, nascidas em novembro.

A questão da modificação genética através da técnica de CRISPR é algo que traz à tona várias questões éticas e gera discussão entre a comunidade científica. A modificação do genoma humano, a base daquilo que nos torna humanos, é uma questão sensível – tanto que há quem apelide Jiankui de ‘Dr. Frankestein’. Neste caso, aquilo que He Jiankui terá feito foi ‘desativar’ o gene CCR5 destas bebés. Durante a conferência onde fez esta revelação, acrescentou ainda que já tinha testado esta técnica em ratos e macacos.

Segundo o New York Times, He Jiankui estará em prisão domiciliária, num dormitório da Southern University of Science and Technology, em Shenzhen, na China. Segundo o NYT, o investigador estará a ser vigiado por guardas.

O paradeiro de Jiankui terá sido detetado quando o cientista foi avistado numa das varandas do dormitório da universidade. Entretanto, as imagens já terão sido vistas por colegas de He Jiankui, que confirmaram que é efetivamente Jiankui.

O NYT refere ainda que o investigador terá acesso a emails e a chamadas telefónicas. He Jiankui estava desaparecido desde novembro, quando revelou na conferência International Summit On Human Genome Editing a sua investigação.