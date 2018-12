Chang foi ouvido esta segunda-feira pelo Tribunal Kempton Park

O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, foi ouvido hoje no Tribunal de Kempton Park, em Johannesburg, na sequência da sua detenção acusado de crimes de fraude electrónica, fraude de segurança e lavagem de dinheiro. Uma nova audição fica marcada para 8 de Janeiro.

Na audição estiveram presentes alguns familiares do antigo governante e actual deputado da Assembleia da República e a representação do consulado moçambicano na África do Sul.

Lembre-se que Manuel Chang foi detido este sábado em Joanesburgo, quando viajava para Dubai, enquanto fazia a ligação para Dubai.

Os Estados Unidos de América emitiram um mandado de busca contra Chang e pediram a sua extradição àquele país, sob acusações de fraude electrónica, fraude de segurança e lavagem de dinheiro.

Até ao fim do dia de ontem circulavam informações de Manuel Chang ter sido solto depois da sua detenção, no sábado, no Aeroporto Oliver Tambo.

Entretanto, a nossa reportagem apurou que se tratava de falsas informações e que Chang esteve desde sábado sob custódia policial.